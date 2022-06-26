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Son dakika haberi! Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Mahsur kalan martıya itfaiyeden kurtarma operasyonu

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de otluk alandaki dikenlerin içinde mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'de otluk alandaki dikenlerin içinde mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alandaki dikenlerin içine giren martı mahsur kaldı. Martının mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde martıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Tedavi altına alınan martı, iyileştikten sonra doğaya salınacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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