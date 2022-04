Son dakika haberi | Koşarak otomobile çarpan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ADANA (İHA) - Adana'da 4 yaşındaki çocuğun evine gitmek için koşarken hızla gelen taksiye çarparak hayatını kaybetmesi an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki İbrahim el-Ahmed Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçip evine gitmek isterken birden yola çıkınca Muhammed Hakan D. yönetimindeki 01 T 2632 plakalı taksiye çarptı. Çarpanın etkisiyle çocuk, iki metre uzağa fırlayıp asfalt zemine düştü. Sürücü ise yoluna devam etti. Bu durumu gören çocuğun akrabaları ve vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Çocuğun kanlar içinde kaldığını gören yakınları şok geçirdi. Bu anlar ise an be an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayı gören çevredekiler, ağır yaralanan İbrahim'i otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. İbrahim, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan İbrahim el-Ahmed, ailesi tarafından defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

Plakasından tespit edilen Muhammed Hakan D., kazadan bir saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesinde, "Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım" diyen Muhammed Hakan D., adliyeye sevk edildi. - ADANA

