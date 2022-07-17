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Son dakika haberi: Konya'da cip traktörün römorkuna çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Konya'da cip traktörün römorkuna çarptı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki cip, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki cip, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan cip sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kulu ilçesi Güzelyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Güzelyayla Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve römorkunda balya saman taşıyan traktör, iddiaya göre hatalı dönüş yaptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Mazlum D., idaresindeki yabancı plakalı cip römorka çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelyayla Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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