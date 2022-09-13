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Son dakika haberi! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde Abdurrahman D., idaresindeki 02 ACB 528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Meydana gelen kazada sürücüsü Abdurrahman D., ile otomobilde bulunan Fırat A., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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