Son dakika haberi: Kontrolden çıkan otomobil bisiklete çarptı: 2 ağır yaralı Son dakika haberler... Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önünde ilerleyen bisiklete arkadan çarptı. Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önünde ilerleyen bisiklete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bisiklet sürücüsü ve yolcusu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı lunapark yakınında meydana geldi. Konyaaltı'na doğru 07 PP 844 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan F.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önünde ilerleyen bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 2 kişi yol kenarına savruldu. Bisikleti aracın önünde 150 metre sürüklendi Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otomobili kullanan F.B., bisiklet sürücüsü Oğuz Enver Yiğit ve yolcu Gökçe Akduyu yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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