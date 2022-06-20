Son dakika! Kocaeli'de yoğun yağış sele döndü Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de yoğun yağış sele döndü Dereler taştı, yollar göle döndü Kocaeli'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Kocaeli'de yoğun yağış sele döndü Dereler taştı, yollar göle döndü KOCAELİ - Kocaeli'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, Körfez ve Derince ilçelerinde sele döndü. Dereler taştı, otomobiller yollarda güçlükle ilerledi. Kocaeli'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Özellikle Körfez ve Derince ilçelerinde dereler taştı, yollar göle döndü. Otomobillerin kullandığı alt geçitlerde araçlar yollarda kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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