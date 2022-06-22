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Son dakika haberi: Kıskandığı eski sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Kıskandığı eski sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştıBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde İsmail E.(56), Sevim Özdemir'isilah ile vurarak öldürdü.

Kıskandığı eski sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde İsmail E.(56), Sevim Özdemir'isilah ile vurarak öldürdü. İsmail E. daha sonra aynı silah ile intihar girişiminde bulundu. İ.E. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Baraj Caddesi Vergi Dairesi yakınındaki trafo binası çevresinde bir adamın elinde pompalı tüfek ile bir kadın ile tartıştığı ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye geldiğinde İsmail E. Sevim Özdemir'e bir el ateş etti. İsmail E. ikince kez ateş etmek için nişan alırken bölgeye gelen polis ekipleri İsmail E.'yi ayağında vurarak yaraladı. Yaralanan İsmail E. daha sonra elindeki tüfek ile intihar girişiminde bulunarak kendisini kafasından vurdu. Sevim Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan İsmail E. ise ağır yaralı olarak 112 Hızır Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. İsmail E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen İsmail E.'nin eşi Sevim Özdemir'ile eşinin bir süre gönül ilişkisi yaşadıklarını ve kıskanclık nedeniyle olayın meydana geldiği iddia edildi. Öldürülen Sevim Özdemir, saldırgan İsmail E. hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve son olarak ise elektronik kelepçe için başvuru yapıldığı öğrenildi.

Yaşanan cinayet olayı ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Sevim Özdemir'in cenazesi ise olay yerinden alınarak otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Özdemir - 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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