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Kilis haber! Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kilis gelişmesine göre Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir mahallesi Sena Sokak üzerinde Osman Korkmaz yönetimindeki 80 KK 325 plakalı Tofaş marka otomobil ile Mehmet Demir yönetimindeki 70 ABB 645 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Demir ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayfer Korkmaz yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

Osman Korkmaz Mehmet Demir Kilis 3. Sayfa Haberler

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