Kestiği ağacın altında kalan yevmiyeli işçi, feci şekilde can verdi - Haberler

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Kestiği ağacın altında kalan yevmiyeli işçi, feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kestiği ağacın altında kalan yevmiyeli işçi, feci şekilde can verdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında zarar gören ağaçları kesen yevmiyeli işçilerden Halil Güngör, devrilen ağacın altında kalarak can verdi.

Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar gördü. Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı.

YEVMİYELİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Kestiği ağacın altında kalan yevmiyeli işçi, feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - 3. Sayfa

Emet, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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