Kestiği ağacın altında kalan yevmiyeli işçi, feci şekilde can verdi

Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar gördü. Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı.

YEVMİYELİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.