Kestiği ağacın altında kalan yevmiyeli işçi, feci şekilde can verdi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kütahya'nın Emet ilçesinde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında zarar gören ağaçları kesen yevmiyeli işçilerden Halil Güngör, devrilen ağacın altında kalarak can verdi.
Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde, geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alandaki karaçam ağaçları zarar gördü. Samrık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, zarar gören bölgede temizlik çalışması başlattı.
YEVMİYELİ OLARAK ÇALIŞIYORDU
Çalışmalarda yevmiyeli olarak görev alan evli ve 2 çocuk babası Halil Güngör, dün kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Halil Güngör'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - 3. Sayfa