Son dakika haberi... Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular Son dakika haber... Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular Kayseri'de trafik kazasına karışan iki taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular Kayseri'de trafik kazasına karışan iki taraf arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde iki otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tarafların kavgası da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Cem Atakan Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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