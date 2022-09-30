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Son dakika haberi... Kayıp olarak aranan yaşlı çiftçi, 11'inci gün ölü olarak bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Kayıp olarak aranan yaşlı çiftçi, 11'inci gün ölü olarak bulundu

Son dakika haberine göre DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, mahalledeki bir seranın içerisinde ölü olarak bulundu.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, mahalledeki bir seranın içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tek başına yaşayan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Aile yakınları Ceylan'dan bir süre sonra haber alamaması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan arama çalışmalarında 11'inci gününde mahalle içerisinde bulunan bir serada ölü olarak bulundu.

Olay ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Ceylan Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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