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Son dakika haberi... Kayıp ihbarında bulunulan çift, ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Kayıp ihbarında bulunulan çift, ölü olarak bulundu TV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çiftin cansız bedenleri, AFAD ekipleri tarafından metrelerce yükseklikten çıkartıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan çift, ölü bulundu.

Kayıp ihbarında bulunulan çift, ölü olarak bulundu

TV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çiftin cansız bedenleri, AFAD ekipleri tarafından metrelerce yükseklikten çıkartıldı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan çift, ölü bulundu. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çiftin cansız bedenleri, AFAD ekipleri tarafından metrelerce yükseklikten çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Badekaya Köyünde ikamet eden Ahmet Çokadar ve eşi Yadigar Çokadar dün sabah saatlerinde çeşmeden su doldurmak için evden çıktılar. Bir daha çiftten haber alamayan ailesi ve yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye giderek bölge halkı ve drone destekli arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışması sonucunda köy yakınlarında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çift, 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanış halde bulundu. Çiftin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından ip ve sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa

Yusufeli Artvin AFAD 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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