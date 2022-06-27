Selin vurduğu köy böyle görüntülendi Selin vurduğu köy böyle görüntülendi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi. Selin vurduğu köy böyle görüntülendi KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi. Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü şiddetli yağışlar nedeniyle sel suları altında kaldı. Yaklaşık 40 hanede vatandaşların mahsur kaldığı köyde sular altında kalan enkaz alanları dron ile havadan görüntülendi. Köyde bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sedye ile birlikte helikoptere bindirilerek güvenli alana taşındı. İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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