Karşı şeride geçen otomobil, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ekipler yaralılara müdahale ederken, ölen şahısların cansız bedeni morga kaldırıldı. İstanbul- Samsun istikametinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. 2 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Karşı şeride geçen otomobil, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.