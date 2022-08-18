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Son dakika haber | Kardeşini öldüren şahıs tarlada çalışırken yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kardeşini öldüren şahıs tarlada çalışırken yakalandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2009 yılında töre saikiyle kardeşini silahla öldüren şüpheli tarlada çalışırken yakalandı.

Kardeşini öldüren şahıs tarlada çalışırken yakalandı

VAN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2009 yılında töre saikiyle kardeşini silahla öldüren şüpheli tarlada çalışırken yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2009 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde töre saikiyle kardeşi O.T. isimli şahsı silahla öldürüp, ardından ablasının kızı O.T. isimli şahsı da bıçaklayıp yaraladıktan sonra kaçan M.T. isimli şahıs yapılan istihbari çalışmalar sonucunda jandarma dedektifleri JASAT timleri tarafından 17 Ağustos 2022 günü Çaldıran ilçesinde tarlada çalıştığı esnada yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Tamamlanan işlemlerinin ardından şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Emin Arvas - 3. Sayfa

Doğubeyazıt Jandarma Ağrı Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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