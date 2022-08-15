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Son dakika haberi: Kapısı kilitli yangın merdivenine giren çocuklar, demir parmaklıklardan güçlükle çıkarıldı

Son dakika haberi: Kapısı kilitli yangın merdivenine giren çocuklar, demir parmaklıklardan güçlükle çıkarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu'da bir okulun pansiyonuna ait demir parmaklıklı yangın merdivenine giren çocuklar güçlükle çıkarıldı.

Bolu'da bir okulun pansiyonuna ait demir parmaklıklı yangın merdivenine giren çocuklar güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonunun bahçesinde oynayan yabancı uyruklu çocuklardan 2'si okulun demir parmaklıklı yangın merdivenine girdi. Çocukların yangın merdiveninden çıkamadıklarını gören bir vatandaş, yangın merdiveninin kapısındaki kilidi açtırmak için pansiyonda yetkiliye ulaşamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan yangın merdivenin demir parmaklıklarında inceleme yaptı. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada çocuklardan birisi parmaklıkların arasından tekrar çıkmaya çalıştı. Çıkmakta zorlanan küçük kızı arkadaşı çekerek kurtardı. Diğer çocuk da aynı şekilde parmaklıkların arasından çekilerek kurtarıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaçayır Mahallesi İzzet Baysal Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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