Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada 3. Sayfa Haberleri - Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada Bursa'da işyerine dönmek isteyen kamyonet ile motosiklet çarpıştı. - Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada BURSA - Bursa'da işyerine dönmek isteyen kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet işyerine döneceği esnada karşı şeritten gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredekiler sürücünün yardımına koşarken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Motosiklet Bursa 3. Sayfa Haberler

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