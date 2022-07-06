Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Haberler

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Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir Menderes Belediyesinde 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir Menderes Belediyesinde 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da olduğu 9 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon dahilinde savcılığa sevk edilen 22 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kayalar İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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