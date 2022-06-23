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İzmir'de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü İzmir'in Bergama ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak metrelerce sürüklendi.

İzmir'de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Güler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 VLG 23 plakalı motosikletiyle sokakta ilerlemekte olan Erol Çam (47), yağmur suyu kanalına süratli girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletten düşen ve taklalar atarak metrelerce sürüklenen Çam, ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Levent Aydın - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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