Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlginç minare yenilemesi kamerada: Aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı. Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması "pes" dedirtti.

İstanbul'da bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

AKIL ALMAZ YÖNTEMLE YUKARIYA TAŞ ÇEKTİLER

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise "pes" dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Afrikali:

Adamsınız emekçi abilerim. Diğer ülkerler görüp ayaklarını denk alırlar işte... Kanda var bi çılgınlık bence normal??

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Demir Acer :

ha ha ha hic bir onlem yok ne kask ne ayakkabi, sonrasinda bir marifetmis gibi haber yapiliyor, dusup tahtali koyu boylayinca vah vah

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title