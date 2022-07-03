İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler

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İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı İran'dan tatil dönüşü Sivas'a ulaşan iki aile evlerine varamadan İmranlı ilçesinde kaza geçirdi Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise ağır yaralandı İran'dan tatil dönüşü Sivas'a ulaşan iki aile, evlerine...

İran dönüşü Sivas'ta kaza geçirdiler: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İran'dan tatil dönüşü Sivas'a ulaşan iki aile evlerine varamadan İmranlı ilçesinde kaza geçirdi

Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise ağır yaralandı

SİVAS - İran'dan tatil dönüşü Sivas'a ulaşan iki aile, evlerine varamadan İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ve Tokat'ta ikamet eden iki çift tatil için gittikleri İran'dan dönerken sabah saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Han Mezrası mevkiinde yaşandı. Göksal Yıldırım'ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı Peugeot marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazaya ilk müdahaleyi İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yaptı. İMAYKUT ekipleri kazada hayatlarını kaybeden Elmas Yıldırım, Mehmet Turunç ve Betül Turunç'un cansız bedenlerini hurdaya dönen araçtan çıkarttı. Sürücü Göksal Yıldırım ise ağır yaralı olarak araçtan çıkartılarak ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Caner Atalay - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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