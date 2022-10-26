İran'da türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı 3. Sayfa Haberleri Mahsa Amini'nin ölümün ardından olayların dinmediği İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne gelen 3 saldırgan, türbedekilere ateş açtı. Kanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Saldırganlardan 2'si yakalanırken, 1'i ise olay yerinden kaçtı. İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı. RASTGELE ATEŞ AÇTILAR Yerel saatle 17.45'te araçla türbeye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2'sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı. ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İran basını saldırganların, radikal teröristler olduğunu belirtti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İran 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İran'da türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.