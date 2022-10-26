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İran'da türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İran'da türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı

Mahsa Amini'nin ölümün ardından olayların dinmediği İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne gelen 3 saldırgan, türbedekilere ateş açtı. Kanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Saldırganlardan 2'si yakalanırken, 1'i ise olay yerinden kaçtı.

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Yerel saatle 17.45'te araçla türbeye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2'sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İran basını saldırganların, radikal teröristler olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İran 3. Sayfa Haberler

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