Son dakika haberi: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı

YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde aynı gün içerisinde iki köyde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlıları, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya ve Buğdayören köylerinde iki ayrı adresten aynı gün içerisinde hırsızlık olayı meydana geldi. Güneykaya köyünde ikamet eden H.K.'ya ait inşaattan 6 bin lira değerinde 50 adet teleskop demir direği çalınırken, Buğdayören köyünde de Z.Y. isimli vatandaşın 5 bin lira değerindeki pancar sökme aleti ve 1 adet profil borusu çalındı. Mağdur vatandaşlar Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde İ.A. (24) ve S.Y. (44) isimli şahısların kiraladıkları 58 ABT 478 plakalı Wolkswagen marka araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri il merkezinde bir hurdacıya sattığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa