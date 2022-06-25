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Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ Sutaşı Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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