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Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Hatay'da 11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

HATAY (İHA) - Hatay'da 11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak merkez ilçe Antakya'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca,508,06 gram sentetik kannabinoid, 990 adet captagon, 2,07 gram takoz esrar, 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ile A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi serbest bırakıldı. - HATAY

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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