Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Gümüşhane'de elektrikli battaniye faciası: 1 ölü

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de elektrikli battaniyeyle uyuyan 18 yaşındaki genç, elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de elektrikli battaniyeyle uyuyan 18 yaşındaki genç, elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Alperen Meydan yağışlı hava nedeniyle dışardayken ıslanınca İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak'ta bulunan evlerinin alt katındaki odasına giderek elektrikli battaniyeyi açıp uykuya daldı. Meydan, elektrikli battaniyeden kaynaklandığı değerlendirilen yangında alevler birdenbire hem kendisini hem de odayı sarınca uyanarak yangını söndürmeye çalıştı. Genç kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, sıcak nedeniyle iğne kısmı eriyerek sızma yapan mutfak tüpünü de patlamadan dışarıya çıkardı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Alperen Meydan ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine, oradan da Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Meydan'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Trabzon İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title