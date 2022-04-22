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Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden olduKOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan gıda fabrikasının çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Akse Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1100 Sokak üzerinde bulunan Tadım Gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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