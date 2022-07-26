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Son dakika haberi: Gençler arasındaki kavga sebebi şaşırttı: Yolu paylaşamayınca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Gençler arasındaki kavga sebebi şaşırttı: Yolu paylaşamayınca bıçakladı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre yolu paylaşamayan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre yolu paylaşamayan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Adapazarı'nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi'nde iddiaya göre, yolu paylaşamayan H.S. ile Y.U. arasında tartışma yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Y.U. yanında bulunan bıçakla H.S.'yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çark Caddesi Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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