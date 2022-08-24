Üye Girişi
Haberi Paylaş

8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisi gözaltında: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık

3. Sayfa Haberleri

Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou, bir rezidansın 8. katından atladı. Genç kızın ölümüyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı. Abi ise ifadesinde, kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğrafları görünce aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında pencereden atladığını söyledi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou (17), 8. kattan düştü. Rezidansın giriş kısmındaki beton zemine düşen Bentchikou'yu fark eden görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kadının yaşadığı dairede ve düştüğü yerde detaylı inceleme yaptı.

Gaziosmanpaşa'da Cezayirli kadının ölümünde 'uygunsuz fotoğraf' tartışması iddiası

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Manel Zohaira Bentchikou'nun rezidansta ağabeyi Abdulmalek Bentchikou ile yaşadığı, olay sırasında komşuları Heba Alian'ın da evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını görünce 'Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediğini ve ardından çıkan tartışma sonrası pencereden atladığını söylediği belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Heba Alian ise tanık sıfatıyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yaşandığı anda rezidansa sipariş getiren Süleyman Yıldız, "Kafamı kaldırdığımda bağırma sesleri duydum, aşağı düşüyordu. O anda korkuyla kaçtım. Geri geldiğimde tanınmayacak hale gelmişti. Gözümün önünde oldu, tam düşerken gördüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Cezayir 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Vay Cezayirli de varmış ülkemizde. Hakikaten mozaik bir toplum olduk. Yeni Türkiye adını Yeni Mozaikiye yapsın hazır nüfus müdürlüğünde isim değişikliği fırtınası varken.

Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title