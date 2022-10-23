Son dakika haberi: Gaziantep'teki cinayettin görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan katmerci Orhan Sertkaya'nın öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Ekim 2022 Cuma akşamı Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Mehmet Kiraz tarafından kafasından silahla vurulan Orhan Sertkaya ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.

Katmercinin öldürüldüğü anlar saniye saniye kamerada

Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katmerci Sertkaya'nın yanına gelen katil zanlısının bir süre bir şeyler söyledikten sonra katmercinin kafasına ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Sertkaya'nın yere yığılması ve düştüğü kanının akması dikkat çekerken, katil zanlısının, Ali Sertkaya'nın peşinden koşarak ona da ateş ettiği anlar pes dedirtti.

Katil zanlısı ile birlikte 2 kişi tutuklandı

Yaşanan saldırının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet Kiraz ile birlikte babası Halil Kiraz ve oğlu Nuri Kiraz'ı gözaltına almıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP