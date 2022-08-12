Son dakika haberi! FETÖ'den bir tutuklama

Son dakika haberleri: Malatya'da Jandarma tarafından FETO'ye yönelik yapılan operasyonda aranan bir kadın yakalandı.

Malatya'da Jandarma tarafından FETO'ye yönelik yapılan operasyonda aranan bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETO'ye yönelik yapılan operasyonda aranan bir kadın yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA