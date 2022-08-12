Haber : Son dakika haberi! FETÖ'den bir tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! FETÖ'den bir tutuklama

 - Güncelleme:
Son dakika haberi! FETÖ'den bir tutuklama

Son dakika haberleri: Malatya'da Jandarma tarafından FETO'ye yönelik yapılan operasyonda aranan bir kadın yakalandı.

Malatya'da Jandarma tarafından FETO'ye yönelik yapılan operasyonda aranan bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETO'ye yönelik yapılan operasyonda aranan bir kadın yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title