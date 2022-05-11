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Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Son dakika haberleri... Malatya'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan aracın sürücüsü kurtarılamadı.

Malatya'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan aracın sürücüsü kurtarılamadı.

Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde Haydar Levent (56) idaresindeki 38 FH 505 plakalı araç, sürücünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, E.Ş. yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Haydar Levent buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Haydar Levent, Yeşilyurt, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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