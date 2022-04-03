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Son dakika haberi: Evini tamir ederken çöken duvarın altında kalarak öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Evini tamir ederken çöken duvarın altında kalarak öldü

Son dakika haberleri: Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi evini tamir ederken çöken duvarın altında kalarak öldü.

BULANCAK, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi evini tamir ederken çöken duvarın altında kalarak öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ahmetli Köyü Bakacak Mahallesinde Kaşif Yeşil (54) isimli vatandaş, eski evini tamir ederken duvarın üzerine çökmesi sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Yeşil'in cansız bedeni otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Son dakika haberi: Evini tamir ederken çöken duvarın altında kalarak öldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulancak, Giresun, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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