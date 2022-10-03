Erzincan haberi: Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Erzincan gelişmesine göre Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı ERZİNCAN - Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için Bursa'dan yola çıkıp Tunceli'nin Ovacık ilçesine gitmekte olan yolcuları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kızıldağ mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan merkez, Refahiye ve İmranlı'dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan Haydar Solmaz, "Bursa'dan Ovacık'a gidiyorduk. Cenazemiz vardı. Düz yolda bir anda midibüs devrildi." dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa Erzincan Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler

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