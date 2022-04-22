Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı

DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da bin 735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman'da "Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde "Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan" operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 Operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 53 personel 84 operasyonel tim görev alırken Eren Abluka-4 Operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel 44 operasyonel tim olmak üzere toplam bin 735 personel 128 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'nci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde, patlayıcı yapımında kullanılan bin kilo amonyum nitrat, 1 adet 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa