Son dakika haberi | Zincirleme kazada emniyet kemeri hayat kurtardı Gelen son dakika haberine göre Düzce TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araç hurdaya döndü. Düzce Tem Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araç hurdaya döndü. Araçlarda bulunan 7 kişi ise emniyet kemeri sayesinde kazadan burunları kanamadan kurtuldu. Kaza, TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine giden Aslan Y. idaresindeki 71 EC 525 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bu esnada arkadan gelen İlhan K. idaresindeki 34 AN 4444 plakalı lüks Mercedes araç lastiği patlayan otomobile, Nihat Y. idaresindeki 45 YB 0126 plakalı Ford marka otomobil de arkadan Mercedes araca çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 7 kişi emniyet kemeri sayesinde kazadan burunları kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kazaya karışan araçlardaki vatandaşlara yardımcı oldu. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Öte yandan araçlardan yola saçılan kuru meyveleri karayolları ekipleri temizledi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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