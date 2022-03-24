Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var - Haberler

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Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE PATLADI

Patlamanın bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden ilk kareler:

Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var

Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var

Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var

Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var

Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Diyarbakır, İtfaiye, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Demir Acer :

neden olacak kacak kullanilan gaz elekriktirten cikmistir o yangin

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Sadettin Fatherson:

Ne kadar iğrenç bi insansınız , ortada yaralılar , belki ölüler var siz burda hala faşist söylemlerde bulunuyorsunuz . Ne zaman insan olmayı deneyeceksiniz .

0 5 Yayından Kaldır
Abdurrahman Doğru:

Senin gibi zihniyete sahip olanların Allah haklarından gelir İnşallah. Umarım bundan daha beter olan acıyı katbekat yaşarsın.... İnsan sıfatına bürünmüş mahlukat...

0 5 Yayından Kaldır
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