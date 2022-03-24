Son dakika: Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama! 10 yaralı var

Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

GAZ SIKIŞMASI NEDENİYLE PATLADI

Patlamanın bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden ilk kareler: