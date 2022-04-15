Son dakika haberi! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 6 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı. Tartışmaya tarafların akrabalarının da dahil olmasıyla olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı olayda yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. 5 kişinin tedavileri devam ediyor.

Yaralı 5 kişinin tedavisi devam ederken olayla ilişkin 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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