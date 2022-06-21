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Son dakika haberi... Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Defineciler jandarmaya suçüstü yakalandı

Son dakika haberler: Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Sarıyahşi ilçesi Boğazköy köyü arazisinde yapıldı. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen bölgede çalışma başlattı. Bölgede 3 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların elde edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda Aşır Ali A. (64), Ercan İ. (39) ve Halil İbrahim A. (47) kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan alanda 1 adet elektronik metal el detektörü ve 1 adet kazma ele geçirildi. Şüpheliler götürüldükleri İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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