Son dakika haberi | Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Bursa'da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu. Bursa'da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgaya büyükler de dahil olunca bıçaklar konuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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