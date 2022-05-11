7 yaşındaki çocuğa araba çarptı! Metrelerce sürüklendi

Kaza, 9 Mayıs'ta öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Kardeşi ile oyun oynamak için sokağa çıkan 7 yaşındaki çocuğa plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk, metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇERVREDİKİLER YARDIMA KOŞTU

Talihsiz çocuğun yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Polis ise küçük çocuğa çarpan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.