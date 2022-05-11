7 yaşındaki çocuğa araba çarptı! Metrelerce sürüklendi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te kardeşiyle oyun oynarken caddeye fırlayan 7 yaşındaki çocuğa, araç çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, 9 Mayıs'ta öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Kardeşi ile oyun oynamak için sokağa çıkan 7 yaşındaki çocuğa plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk, metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ÇERVREDİKİLER YARDIMA KOŞTU
Talihsiz çocuğun yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Polis ise küçük çocuğa çarpan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - 3. Sayfa