7 yaşındaki çocuğa araba çarptı! Metrelerce sürüklendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 yaşındaki çocuğa araba çarptı! Metrelerce sürüklendi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gaziantep'te kardeşiyle oyun oynarken caddeye fırlayan 7 yaşındaki çocuğa, araç çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, 9 Mayıs'ta öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Kardeşi ile oyun oynamak için sokağa çıkan 7 yaşındaki çocuğa plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk, metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇERVREDİKİLER YARDIMA KOŞTU

Talihsiz çocuğun yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Polis ise küçük çocuğa çarpan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - 3. Sayfa

Tragger, oyunlar, Mayıs, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title