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Son dakika haberi... Ciple çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Ciple çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'da, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ciple çarpışan polis aracındaki yaralı 2 memur hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ciple çarpışan polis aracındaki yaralı 2 memur hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gültekin K. yönetimindeki 07 GK 868 plakalı cip, Ömer Faruk E. idaresindeki 14 A 59545 plakalı polis aracıyla Elmalık mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı refüje çıkarak durabildi. Kazada, polis aracındaki Ömer Faruk E. ve Mert A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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