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Çanakkale 3. sayfa haberleri... Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale 3. sayfa haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 Eylül tarihinde uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk, 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, video kamera, 4 adet Ph ölçer cihazı, aydınlatma, havalandırma ısıtma ve yalıtım malzemeleri ele geçirildi. 2 şüphelinin evlerinin içerisinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla ısı, ışık, yalıtım ve kenevir kurutma düzeneği kurdukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İpek Yavaş - 3. Sayfa

Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

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