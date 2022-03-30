12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup video kaydına alan iki sanığa hapis cezası

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, haklarında "nitelikli cinsel istismar", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla dava açılan tutuksuz sanıklar S.Y. (21), S.M. (21) ve A.A. (20) ile 2015 yılında cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen E.B. (19) katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Taraf avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.M'ye "nitelikli cinsel istismar", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 14 yıl 15 ay 10 gün, S.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

TEHDİT SUÇUNDAN BERAAT

S.Y'yi "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da hapis cezasına çarptıran heyet, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, tehdit suçundan da beraatını kararlaştırdı.

Diğer sanık A.A. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.