Ev sahibinin uyuduğu görüp balkona gizlice çıktı! Etrafta ne var ne yoksa çalıp kaçtı - Haberler

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Ev sahibinin uyuduğu görüp balkona gizlice çıktı! Etrafta ne var ne yoksa çalıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'in Toroslar ilçesinde evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonu, çantası ve ayakkabıları çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mersin'de evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonu, çantası ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, bahçeye giren bir hırsızın, eşyalarını çaldığını gördü. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, şüphelinin, önce iki çift ayakkabıyı daha sona M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu almasıyla M.Y.'ye ait çantayı karıştırdıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler

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