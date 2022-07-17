Son dakika haberi... Balıkesir'de 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.
Ericek Mahallesi'nde B.Ç. adlı kişinin, 2 çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Ailelerin şikayetçi olmasıyla Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa