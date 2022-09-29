Son dakika haberi! Avrupa Otoyolu'nda kamyonla çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Avrupa Otoyolu Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde kamyonla çarpışan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Avrupa Otoyolu Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde kamyonla çarpışan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam Avrupa Otoyolu Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine giden kamyon ile aynı istikametteki traktör çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası devrilen traktördeki sürücü Besim Umur ve annesi Sevdiye Umur yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında traktöre bağlı römorkta bulunan küçükbaş hayvanlar ise zarar görmedi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Büyükçavuşlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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