Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldiARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesinde gece çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu.

Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesinde gece çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli ilçesi Ormandibi köyünde gece yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bahri Kurt ve Şükrü Kurt'a ait iki evin bacasında başlayan yangın kısa sürede evi tamamen sardı. Yusufeli Orman işletme Müdürlüğü ve Yusufeli Belediyesi'nin itfaiyeleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, iki katlı ev ve ambar yanarak kül oldu.

Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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