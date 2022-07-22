Sevgili olmak istediği kızının babasını öldürdü, konteynerde yakalandı - Haberler

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Sevgili olmak istediği kızının babasını öldürdü, konteynerde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sevgili olmak istediği kızının babasını öldürdü, konteynerde yakalandı

Malatya'da bir şahıs, arkadaşlık kurmak istediği kızın babasına silahla saldırdı. Talihsiz adam olay yerinde can verirken, katil zanlısı bir konteynerde saklanırken yakalandı.

İddiaya göre, arkadaşlık kurmak istediği B.K.'nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç'a (63) tüfekle ateş açtı. Göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

KONTEYNERDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ziya Koç'un cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ziya Koç Malatya 3. Sayfa Haberler

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