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Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanında çıkan yangın korkuttu.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanında çıkan yangın korkuttu.

Edilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezinde iki katlı bir iş hanının çatı kısmında yangın çıktı. Yoğun dumanları görev çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda iş hanı içerisinde faaliyet gösteren esnalar tahliye edildi.

Yaralananın olmadığı kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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